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Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren bütçeyi bugün imzalayacak

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren, 738 milyar dolarlık savunma bütçesini bugün imzalayacak.

Dünya / 20 Aralık 2019 Cuma 18:01
Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren bütçeyi bugün imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık savunma bütçesini bugün imzalayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Senato'da kabul edilen bütçede Türkiye ile ilgili detaylar da bulunuyor.

Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor.

Aynı zamanda Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı da bütçede yer alıyor.

Bütçede Türkiye'yi ilgilendiren diğer bir nokta da Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargolarının kaldırılması. Ambargoların kaldırılmasına rağmen silah satış ve transferlerine sınırlamalar getirilecek.

Güney KıbrısTürkiyeDonald Trump

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