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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden aktarılan son dakika haberine göre, Yunanistan'da bugün başlayan yağışlı hava yarından itibaren Trakya ve çevresini etkisi altına alacak. Yurt genelinde salı gününden itibaren hava sıcaklıkları hızla azalacak ve soğuyan hava ile birlikte kar ve kar yağışları ülkeyi etkisi altına alacak. Yarın Ege Bölgesi'nde ise alçak basıncın etkisi fırtına ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. İstanbul ise hava sonundan itibaren yağışlı bir hafta geçirecek.

Yaşam / 20 Aralık 2019 Cuma 10:27
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi başta İstanbul olmak üzere bugün sabah saatlerinde sisli puslu bir hava etkisini gösteriyor. İlerleyen saatlerde itibaren İstanbul'da lodosun etkisi ile rüzgarlı bir hava bekleniyor.

İstanbul'da bugün yağış beklenmezken Cumartesi gece etkisini göstermeye başlayacak yağışlı hava hafta boyunca devam edecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli 10

İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve sisli 17

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Az bulutlu ve açık 15

Trabzon: Az bulutlu ve açık 15

Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 17


Yağışlı Hava

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