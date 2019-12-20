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Kütahya Doğu Türkistan İçin Tek Ses Oldu

Kütahya’daki sivil toplum kuruluşları, Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikaları ’sessiz çığlık’ eylemiyle protesto etti.

Yaşam / 20 Aralık 2019 Cuma 21:31
Kütahya Doğu Türkistan İçin Tek Ses Oldu

Yatsı namazı sonra ’Sessiz çığlık’ sloganı ile Ulu Cami önünde toplanan grup, Sevgi yolu üzerinde yürüyüşe geçti.

Karagöz Camii önünde kadar yürüyen grup adına basın açıklamasını İHH Kütahya Temsilcisi Mustafa Yenipazar yaptı.

Yaşanan asimilasyon ve zulümlerin dünya gündeminden saklanmaya çalışıldığını dile getiren Yenipazar, "Son çeyrek asırdır siyasi, ekonomik ve askeri açılardan ivme kaydeden Çin, özellikle ekonomik hamlelerle İslam dünyasını siyasi konularda baskılama politikasını uygulamaya koymuştur. Fakat İslam dünyası, Çin ve ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz reel politik kaygılara kurban edilmemelidir. Çin uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Türkistan’da yapmış olduğu tüm hak ihlali uygulamalarının hesabını uluslararası mahkemelerde vermelidir" diye konuştu.

Yenipazar, devam eden zulmün bir an önce sonlandırılarak Uygur Türkleri’ne Çin vatandaşlarının yararlandığı haklardan yararlandırılarak, inanç özgürlüklerinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Yenipazar, Uygur Türklerine hakları verilinceye kadar konuyu yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhan, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç ve çok sayıda STK temsilcisinin katıldığı eylem, basın açıklamasının ardından yapılan dua ile sona erdi. Kaynak : İHA

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