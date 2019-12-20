KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, KPSS-2019/2 kılavuzuna göre, 3-12 Aralık arasında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için alınan tercihlerde yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.



Kaynak : AA

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