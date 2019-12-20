USD (Alış - Satış) : 5,93 - 5,94 EURO (Alış - Satış) : 6,60 - 6,61

En çok konut ve kira harcamasını o ilde yaşayanlar yapıyor

Bölgelere özelinde Türkiye’de hane halkı tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı belli olurken, konut ve kira ödemelerine yüzde 29,5 oranla en çok İstanbulluların bütçe ayırdığı görüldü. İstanbulluların en fazla bütçe ayırdığı ikinci bütçe kalemi yüzde 17,1 ile ulaştırma oldu.

Ekonomi / 20 Aralık 2019 Cuma 11:37
En çok konut ve kira harcamasını o ilde yaşayanlar yapıyor

Medya takip kurumu Ajans Press, konut ve ulaşım ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl konut ile alakalı basına 69 bin 251 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içeriklerine bakıldığında sosyal konut projelerinin ön planda olduğu kaydedildi. Ulaşım ile ilgili medyaya yansıyan haber adet sayısı ise 96 bin 848 oldu.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, bölgeler özelinde Türkiye’de hane halkı tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı belli oldu. Böylelikle Türkiye’de konut ve kira için en fazla bütçeyi İstanbulluların ayırdığı görüldü.

İstanbul’un ikinci olarak en fazla ayırdığı bütçe yüzde 17,1 ile ulaştırma oldu. Ulaştırma için en fazla tüketim bütçesi ayıran diğer şehirler ise Kastamonu, Çankırı, Sinop olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de bütçesinin en fazla kısmını konut ve kiraya harcayan ikinci şehir de yüzde 27,2 ile İzmir olarak saptandı.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Türkiye İstatistik Kurumu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı