Bakan Gül'den o videoyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katıldığı bir etkinlikte bir din adamı ile selamlaşırken görüntülendiği fotoğraflar sosyal medyada kimi kesimlerce eleştirilmişti. Bakan Gül'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi.



Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Gül şu ifadelere yer verdi:



'Dün sosyal medya paylaşılan videolar üzeirne bazı basın-yayın organlarında çeşitli yorum ve haberler yapıldı. 2015 yılında memleketim Gaziantep'te 'Kutlu Doğum Haftası' etkinlikleri kapsamında davet edildiğim bir programa iştirak ettim.



Toplumun her kesiminden, her renkten, her desenden, her kökten, insanımızla kucaklaşmak, selamlaşmak millete hizmet davamızın şiarıdır. Anadolu'muzun irfanla yoğrulmuş bereketli dokusu ile tanışmayı bir nimet ve nasip meselesi olan bir anlayışla bu şiarı her fırsatta temsik gayreti içerisinde olacağımın bilinmesini isterim.



Bizim siyaset anlayışımıza göre devletin görevi farklılıkları korumaktır. Demokrasilerde hiçbir kural, hiçbir hukuk düzeni 'benim gibi düşüneceksin, benim gibi giyinecektin, benim gibi yaşayacaksın' demez. Bu zihniyetten ülkemiz ve milletimiz çok çekti, Allah'ın izniyle bir daha o karanlık döneme dönülmeyecek.



Bu düşüncelerle katıldığım ve hukuka aykırı herhangi bir yönü olmayan bir etkinlikteki selamlaşmamızdan gerçeğe aykırı sonuçlar çıkartma gayreti, anlamsız ve beyhude bir çabadır. Esasen bu çabanın, şahsımın hukuk ve anayasaya bağlı, demokrasi ve insan haklarına odaklanmış siyaset anlayışından duyulan rahatsızlıktan doğduğu kanısındayım'



İşte Gül'ün o açıklaması



















