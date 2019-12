Antalya’da Lazer ile Benzersiz Epilasyon Deneyimi

Eski yıllardan beri sunulan lazer epilasyon yöntemleri, bu beklentiyi karşılamıyor özellikle acı ve ağrılı olması sebebiyle konforlu ve rahat uygulanmıyordu. Tüm bu beklentiler ve gelişmeler göz önüne alındığında son teknoloji ile üretilmiş ve kullanıcılara maksimum beğeni sunan Buz Lazer karşımıza çıkıyor. İstenmeyen tüylerden kurtulurken zamandan kazanarak, konforlu bir yol ile ve acı ağrı olmadan uygulanan Buz Lazer tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. Lazer epilasyon Antalya ve tüm illerde yapılan bütçe çalışması ile her keseye uygun kampanyalar düzenlenmektedir. Bu sayede sizde Buz Lazer ile istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.







Buz Lazer Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Buz Lazer, buz başlığı olan, cildi uygulama esnasında soğutan ve bu sayede acı hissettirmeden tüyleri kökten yok eden bir teknolojidir. Acısız ve konforlu bir epilasyon teknolojisidir, kıl köklerine ısı gönderir, kıl kökleri tahrip olur ve zamanla tekrar oluşmaz. Bu durumda kalıcı epilasyon gerçekleşir, buz başlıktan bahsettik, buz başlık cildi -3 dereceye kadar soğutmaktadır ve acı hissini ortadan kaldırmaktadır.



Buz Lazer Kaç Seans Uygulanmalıdır?

Buz lazer için belirli bir süre vermek doğru olmaz, çünkü herkeste farklı etki süresine sahiptir. Bu sadece buz lazer için geçerli değildir, bir tedavi bile uygulansa kişilerde iyileşme süresi farklılık gösterir. Çünkü herkes farklı yapıya sahiptir, bu sebeple beklenen sonucun alınması için kişiye göre seans sayısı belirlenir. Genel olarak 6-8 seans yeterli geliyor olsa da ilk seans sonrasında kişiye özel seans sayısı belirlenebilir. Lazer epilasyon Antalyaile adından söz ettiren buz lazer etkili sonucu karşısında da kullananlar tarafından önerilmektedir.







Buz Lazer Her Bölgeye Uygulanabilir Mi?

Buz lazer öncelikle tıbbi olarak da önerilen bir teknolojidir. Bunun sebebinin hiçbir yan etki bırakmıyor olmasıdır. Lazer epilasyonlar ilk çıktığı yıllarda akıllarda kalan tek soru sakıncalı bir yöntem mi değil mi sorusuydu. Bu sebeple klinik çalışmalar yapıldı, kozmetik çalışmalar yapıldı ve lazer epilasyonun zararlı olmadığı kanıtlandı. Bu doğrultuda 18 yaşını dolduran herkese uygulanabilir Buz Lazer! Kadın ve erkekler diledikleri mevsimde vücutlarında istedikleri bölgeye buz lazer uygulatabilirler. Yüz bölgesi de dahil olmak üzere özel bölgeye kadar tüm vücut için tasarlanmıştır. Özellikle ulaşılması çok güç olan bölgeler de düşünülerek geliştirilen buz lazer, kaş arası ve kulak içi dahil her yere güvenle uygulanabilir. Acısız, ağrısız ve yan etkisiz epilasyon olan Buz Lazer ile istenmeyen tüylerden konforlu olarak kurtulabilirsiniz. Lazer epilasyon Antalyaşimdi kampanyalı olduğu için yaza hazırlanmak için geç kalmayın!



Detaylı bilgi ve size en yakın kliniği bulmanız için www.buzlazer.com adresini ziyaret edebilirsiniz.