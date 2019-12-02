Yunanistan'ı çıldırtan harita!

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına büyük darbe vuran Türkiye, Doğu Akdeniz'de tarihi bir adım daha atmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzaladı.



TÜRK DİPLOMAT TWİTTER'DAN PAYLAŞTI



Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes, geçen hafta Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'ndan sonra Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını gösteren haritayı sosyal medyada paylaştı.



Erciyes'in paylaşımı, Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabı tarafından retweet edildi.







HARİTANIN DETAYLI ANALİZİ



Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 2011'deki anlaşmada belirlenen hat A ve B noktaları gösterilen haritada, Türkiye ve Mısır arasındaki 'ana karalar arası ortay hat' C, D ve E noktalarıyla işaretlendi. Türkiye ile Libya'nın geçen hafta imzaladığı 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' ile belirlenen noktalar ise E ve F şeklinde gösterildi.



YUNAN BASINI TELAŞLANDI



Yunan basını bu haritaya geniş yer ayırdı. Aralarında İngilizce yayın yapan Ekathimerini'nin de olduğu Kathimerini, Ta Nea ve Sigma Live gibi gazete ve internet siteleri haritanın detaylarını okuyucularıyla paylaştı. Ta Nea, 'Türkiye'nin Libya ile yapılan anlaşma sonrasında şekillenen yeni provokatif haritası' başlığını kullanırken, Sigma Live, 'İşte Türkiye-Libya anlaşmasının provokatif haritası' başlığıyla gelişmeyi okuyucularına aktardı.



BU ANLAŞMA BİR İLK



Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyı komşusu olan bir ülkeyle bölgedeki stratejik haklarını korumak amacıyla imzaladığı ilk Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması olarak tarihe geçti.









YUNANİSTAN VE MISIR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' anlaşmasına tepki gösteren Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Aynı olayla ilgili Yunan Dışişleri, Türk Büyükelçi Burak Özügergin'i de bakanlığa çağırmıştı.



Mısır Dışişleri Bakanlığı ise, Saraj'ın başka ülkelerle anlaşma imzalamasının yasadışı olduğunu savunan açıklamasında muhtıranın ise 'bağlayıcılığı olmadığı' değerlendirmesinde bulundu. Halife Hafter komutasındaki güçlerin bağlı olduğu Temsilciler Meclisi de anlaşmayı kabul etmediklerini duyurdu ve UUH'yi 'ihanetle' suçlamıştı.











