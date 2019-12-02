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Van Gölü'nde tüyler ürperten olay

Van Gölü’nün Tuşba ilçesi sınırlarında suların çekilmesiyle birlikte çok sayıda insan kemiği ortaya çıktı.

3. Sayfa / 02 Aralık 2019 Pazartesi 15:54
Van Gölü'nde tüyler ürperten olay
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Van Gölü sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesiyle çok sayıda insan iskeleti ortaya çıktı. Van Gölü'nün İskele Mahallesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında kalan kıyı şeridinde suların çekilmesi sonucu çok sayıda kafatası ve kemik ortaya çıktı.

Ekipler çalışma başlattı
İnsan kemiklerinin görüldüğü bölgede antropologlarla Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgede inceleme başlatan ekipler, insanların ne sebeple öldürüldüğü ve cesetlerin kaç yıllık olduğu yönünde bir çalışma yapacak.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi kapatarak delil aradı. Kemikleri sandıklara koyan ekipler, incelenmek üzere laboratuvara götürdü. Kemiklerin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak : İHA

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Olay Yeri İncelemeİl Emniyet MüdürlüğüVan GölüVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi

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