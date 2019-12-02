Miçotakis NATO zirvesinde Türkiye'ye kınama talep edecek

Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Miçotakis ülkesinin Türkiye'nin yaptığı hiç bir provokasyonu cevapsız bırakmayacağını söyledi.



NATO'YA KINAMA ÇAĞRISI



Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) de desteğini aldıklarını belirten başbakan 'üyelerinin biri açıkça uluslararası hukuku çiğiniyorken ve bir diğer üyeyi karşısında almışken NATO gibi bir ittifakın kenarda durup sessiz kalması mümkün değildir' sözlerini kullandı.



Miçotakis üyeler arasında eşit mesafede durmanın bölgede hiç bir zaman gerginlikten yana olmayan Yunanistan'ın aleyhine olduğunu fakat ülkesinin kendisini güvenle, ağırbaşlılıkla ve etkin bir şekilde korumasını bildiğini vurguladı.









