Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü FETÖ'cüye yardım etti mi?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Gazeteci Latif Şimşek'in sözleri hararetli tartışmaların yaşanmasına neden oldu.



Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan'ın FETÖ'cü olduğu iddia edilen Erkan Karaaslan'a yardım ettiği söyledi.



BAĞLANTIYI TUNCAY CEYLAN YAPTI



Erkan Karaaslan'ın CHP'li belediyelerden milyonlarca lira alması için Tuncay Ceylan'ın aracı olduğunu ifade eden Şimşek 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde FETÖ'cü danışmanlar çıktı. FETÖ'cü parti çalışanları çıktı. Ve en önemlisi de Erkan Karaaslan diye bir danışman vardı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı. Bu Erkan Karaaslan'ın 101 belediyeden milyonlarca lira iş adı altında, ihale adı altında para tokatladığı ortaya çıktı. Bu 101 belediyenin içinde AK Partili belediye de vardı MHP'li belediye de vardı. Ama en az 90 tanesi ya da 80 tanesi CHP'liydi. Ben Erkan Karaaslan'ın belediyelerle iş bağlantısını Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan'ın yaptığını bu bağlantıyı en az 5 defa söyledim. Ben bağlansın konuşsun diyorum, beni mahkemeye versin diyorum, tekzip göndersin diyorum defalarca ama Tuncay Ceylan'dan ses gelmiyor.' diye konuştu.



ATICI KABUL ETTİ



Şimşek'in iddialarına cevap veren CHP'li eski milletvekili Aytuğ Atıcı, CHP'nin içinde FETÖ'cülerin olabileceğini kabul etti.



Atıcı, tüm kurumları CHP'nin içindeki FETÖ'cüleri bulmaya davet etti. Kaynak : Beyaz Gazete Özel