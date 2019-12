Hastaneye kaldırılan Demirtaş'tan açıklama!

Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş'ın '26 Kasım'da göğüs sıkışması ve nefes alamaması sebebiyle bilincinin kapandığı' açıklamasının ardından HDP'li milletvekilleri Edirne F Tİpi cezaevine gidip, Selahattin Demirtaş'la görüştü. Katırcıoğlu, Demirtaş'ın bir hafta önce cezaevinde kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyledi. Katırcıoğlu, Demirtaş'ın kendisine, 'Halkım bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti' dediğini aktardı.



DUYULMASINI İSTEMEMİŞ



Katırcıoğlu, Demirtaş'la görüşmeyi şöyle anlattı: 'Şu an bir sıkıntısı yok. Güçlü, dinamik görünüyordu. Önce Abdullah Zeydan ile görüştük. Abdullah Bey, Demirtaş'ın geçen hafta nefes darlığı yaşadığını ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyledi. Demirtaş'ın kendisi böyle bir olayın duyulmasını istememiş.'







'BÖYLE BİR HASTALIĞIM VAR HALKIM BİLSİN'



Katırcıoğlu, Demirtaş'ın hastaneye sevki konusunda cezaevi yönetimini suçlamadığını söyledi. Katırcıoğlu şöyle devam etti, 'Demirtaş, yüksek güvenlikli hapishane koşullarının iyi olmadığını söyledi. Hapishane yönetiminden yana bir sıkıntısı yok. Fakat 'bir şey olsa hemen bir müdahale şansı yok' diyor. Alıp her an hastaneye götüremiyorlar. Adalet Bakanlığı'na yazı yazılması gerekiyor. Bu süreç de çok uzuyor. Demirtaş'ın bu durumdan rahatsızlığı var. Hastalığıyla ilgili de şunları söyledi: Halkım bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti. Hastalığımın tedavisi gerekiyor. Kendisi de hastalığının tam olarak ne olduğunu bilmiyor.'



NE OLMUŞTU?



Edirne Cezaevi'de tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş ağabeyinin 26 Kasım'da bilincinin kapandığını söyledi. Aygül Demirtaş, Demirtaş'ın yedi gündür hastaneye sevk edilmediğini de duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygül Demirtaş, '26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş'ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sayın Abdullah Zeydan yapmıştır' dedi.