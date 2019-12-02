Gezi imamından alkol güzellemesi!

Gezi imamı olarak bilinen İlahiyatçı İhsan Eliaçık, sosyal medya hesabından alkole teşvik eden paylaşımda bulundu.



Eliaçık,Kur'an'da içkinin cezası olamadığını yazdı.



'HADİ ONU DA SİZ GÖSTERİN'



Eliaçık,tepki çeken paylaşımda 'İçkinin Kur'an'da cezası yok. Kur'an'da 4 hakikî, 1 mecazî ceza var; Öldürmek (Bakara; 178), Çalmak (Maide; 38), Zina (Nur; 2) İftira (Nur; 4) ve mecazi olan Kenz-kendine servet yapmak- (Tövbe; 34-35). İçki cezası nerede geçiyor, hadi onu da siz gösterin?!' ifadelerini kullandı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel