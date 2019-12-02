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Asgari ücret pazarlığı başladı

7 milyon vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zammı görüşmeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasında, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Emeğe alın terine her daim sahip çıkmaktayız ve bu anlamda çalışanlarımızın hakkını savunuyoruz" dedi.

Ekonomi / 02 Aralık 2019 Pazartesi 15:05
Asgari ücret pazarlığı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantı bugün yapılıyor. Türk-İş, asgari ücret için 2 bin 578 lira olarak hesapladığı yaşam maliyetinden aşağı bir ücreti kabul etmeyeceği mesajını verdi.

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilki bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında düzenleniyor.

Toplantıda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN PAZARLIK BAŞLADI

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte.

İşsizlik rakamlarının yüzde 12'ye düşmesini bekliyoruz.

Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum

Sosyal HizmetlerAsgari ÜcretToplantıTürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

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