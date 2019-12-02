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Antik çağa ait altın bilezik ele geçirildi

İçel’de jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsı antik çağa ait altın bileziği satarken suçüstü yakaladı.

3. Sayfa / 02 Aralık 2019 Pazartesi 10:04
Antik çağa ait altın bilezik ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İçel İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, K.A. isimli şahsın elinde antik çağa ait altın bilezik olduğu ve satmak için müşteri aradığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri, şüpheliyi antik çağa ait 1 altın bileziği satmak isterken suçüstü yakaladı. Ele geçirilen altın bilezik İçel Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığına götürüldü. Kaynak : İHA

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ÇağaJandarmaİl Jandarma Komutanlığı

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