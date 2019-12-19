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Mersin'de balına kusmuğu operasyonu!

İçel’de jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirdi. 2 milyon 570 bin lira piyasa değeri olan maddeyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 19 Aralık 2019 Perşembe 14:24
Mersin'de balına kusmuğu operasyonu!
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Edinilen bilgiye göre, İçel İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde takibe aldıkları bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 5 parça halinde 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi. Ele geçirilen ambergris olduğu değerlendirilen madde, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İçel Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan analiz neticesinde elde edilen sonuçların 'uyumlu olduğu' ve gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 570 bin 427 lira olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme İçel Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kaynak : İHA

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CumhuriyetLaboratuvarİl Jandarma KomutanlığıDış Ticaret

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