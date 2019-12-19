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Libya, Türkiye'den askeri destek talep edecek

Arap medyasındaki haberlere göre, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den askeri destek isteyecek

Dünya / 19 Aralık 2019 Perşembe 17:05
Libya, Türkiye'den askeri destek talep edecek

Arap medyasının iddiasına göre ülkenin meşru yönetimi olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), asker konuşlandırması için Ankara'ya talepte bulunma kararı aldı.

Erdoğan: Talep olursa Libya’ya asker gönderebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan günler önce katıldığı bir televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde yanıt vermişti.

TelevizyonUlusal MutabakatLibyaTürkiye

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