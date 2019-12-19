Libya, Türkiye'den askeri destek talep edecek

Arap medyasının iddiasına göre ülkenin meşru yönetimi olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), asker konuşlandırması için Ankara'ya talepte bulunma kararı aldı.



Erdoğan: Talep olursa Libya’ya asker gönderebiliriz



Cumhurbaşkanı Erdoğan günler önce katıldığı bir televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde yanıt vermişti.