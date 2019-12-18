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Korkunç iş kazası!

İçel’in Tarsus ilçesinde bir beton fabrikasında çalışan işçinin bacağına saplanan çelik halat, hastanede itfaiye ekiplerince kesici alet yardımı ile çıkarılabildi.

3. Sayfa / 18 Aralık 2019 Çarşamba 22:01
Korkunç iş kazası!
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Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren bir beton fabrikasında çalışan Recep Zincirbüken adlı işçi, kopan çelik halatın bacağına saplanması sonucu yaralandı. Yaralı işçi, fabrikaya çağrılan ambulansla, bacağındaki demir parçası ile birlikte önce Tarsus Devlet Hastanesi’ne oradan da özel bir hastaneye kaldırıldı. İşçinin sol bacağına saplanan demir, sağlık görevlilerince çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istenildi. Hastaneye gelen itfaiye görevlileri, Zincirbüken’in sol bacağına saplanan demir parçasını, kesici alet yardımı ile çıkardı. İşçi tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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