Doğa Koleji için imzalar atıldı

Uzun süredir kamuoyunda tartışılan Doğa Koleji ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı öğrenildi.



İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı öğrenildi.



DOĞA KOLEJİ'NDE NELER YAŞANDI?



Doğa Koleji yaklaşık 3 aydır öğretmenlerinin maaşını ödemiyordu. Aylardır maaşsız çalışan öğretmenlerin derslere girmeme kararı alması üzerine, veliler okul önünde protestolara başlamıştı.



HÜKÜMET: PLANLARIMIZ HAZIR



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili yaptığı açıklamada "Planlarımız hazır" demişti. Selçuk'un dün yaptığı açıklama şöyle:



Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Özel okul temsilcileriyle de toplantılar yapıyoruz. MEB’in görevi kurum açma şartının kaybolması durumunda faaliyeti sonlandırıp öğrencileri başka okullara kaydetmektir.Satış sürecini devir sürecini çok yakından takip ediyoruz.Ekonomik tablonun büyüklüğü bu sürecin uzamasına yol açıyor.



TARAFLARLA TEMAS HALİNDEYİZ



Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içinde satışla ilgili bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri alıyoruz.Temennimiz satış sürecinin olumlu bir yönde gerçekleşmesi.Kamu kaynaklarıyla bir çözüm planımız olmadığını söylemek isterim.



PLANLAMALARIMIZ HAZIR



Bizim meselemiz çocuklar. Onlar için bu meseleyle çok ayrı bir şekilde ilgileniyoruz. Çocukları bu meselenin içine katmaya gayret edilmesinin çok doğru olmadığını düşünüyoruz.Çok kısa süre içinde bu satış ve devirle ilgili olumlu haberlerin gelmesini temenni ediyoruz.Bunun olmaması halinde ilgili tüm bireyle şundan emin olsunlar tüm tedbiri almak hazırlığı yapmak konusunda planlamalarımızın hazır olduğunu söylemek isterim.