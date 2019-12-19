Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli paralarla ticaret açıklaması: Hazırız!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzelenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin 'Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü' oturumunda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Sizinle bu konu hakkında çalışmak için hazırız.



2003 senesinde yüzde 80'i bulan dışa bağımlılığımızı yüzde 30'lara çekmiş bulunuyoruz. Üretim kabiliyetlerimizi ne kadar çeşitlendirirsek sürdürme kalkınma hedeflerimize o derece yaklaşırız.



Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik nüfusa sahibiz. Ancak eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız bulunuyor. Gerek okum yazma gerekse kız çocuklarının okumasında dünya genelinin hala altındayız.



Düşünce kuruluşlarımızın birbiriyle temaslarını artırabiliriz. Ülkemiz bu alanda da son 17 yılda pek çok önemli başarıya imza atmıştır.



