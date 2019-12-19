USD (Alış - Satış) : 5,90 - 5,91 EURO (Alış - Satış) : 6,57 - 6,58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli paralarla ticaret açıklaması: Hazırız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'nde konuşma yaptı. Milli paralarla ticaretin aciliyet kazandığını belirten Erdoğan, "Sizinle bu konu hakkında çalışmak için hazırız" dedi.

Siyaset / 19 Aralık 2019 Perşembe 11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli paralarla ticaret açıklaması: Hazırız!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzelenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin 'Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü' oturumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Sizinle bu konu hakkında çalışmak için hazırız.

2003 senesinde yüzde 80'i bulan dışa bağımlılığımızı yüzde 30'lara çekmiş bulunuyoruz. Üretim kabiliyetlerimizi ne kadar çeşitlendirirsek sürdürme kalkınma hedeflerimize o derece yaklaşırız.

Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik nüfusa sahibiz. Ancak eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız bulunuyor. Gerek okum yazma gerekse kız çocuklarının okumasında dünya genelinin hala altındayız.

Düşünce kuruluşlarımızın birbiriyle temaslarını artırabiliriz. Ülkemiz bu alanda da son 17 yılda pek çok önemli başarıya imza atmıştır.

Kuala LumpurCumhurbaşkanıMalezyaTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı