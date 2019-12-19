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BM askerleri yüzlerce kadını hamile bıraktı!

Haiti’de Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

Dünya / 19 Aralık 2019 Perşembe 11:49
BM askerleri yüzlerce kadını hamile bıraktı!

2010 yılı sonrasında bu ülkeye giden Barış Gücü askerlerinin insani yardım isteyen kadınları sekse zorladığı ve bu birliktelikten yüzlerce çocuk dünyaya geldiği bildirildi.

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nden Sabine Lee’nin liderlik ettiği bir grup araştırmacı, 2017 yılında Haiti’deki BM karargâhı yakınlarında yaşayan yaklaşık 2500 kişiyle yüz yüze görüştü.

İnsani yardım için askerlerle birlikte olmak zorunda kalan birçok kadının doğum yaptığı ve çocuklarıyla yoksulluğa terk edildiği tespit edildi.

AraştırmacıBirmingham2010 YılıBarış Gücüİnsani Yardım

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