Ankara'da eğlence mekanlarına denetim

Çankaya ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranana 96 kişi gözaltına alınırken, denetlenen 51 mekana toplam 36 bin 885 lira idari para cezası uygulandı.



Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçede bulunan eğlence mekanlarına yönelik asayiş denetimleri gerçekleştirildi.







Çeşitli birimlerden 750 polis 51 eğlence mekanını denetledi. İş yerlerinin izin belgeleri ve ruhsatlarını inceleyen ekipler, kriterlere uymayan 32 eğlence mekanına idari işlem uyguladı. Ekipler, kimlik kontrolleri sırasında, aralarında çok sayıda suçtan aranan cezaevi firarilerinin de bulunduğu 96 kişiyi gözaltına aldı. Çeşitli birimlerden 75051 eğlence mekanını denetledi. İş yerlerinin izin belgeleri ve ruhsatlarını inceleyen ekipler, kriterlere uymayan 32 eğlence mekanına idari işlem uyguladı. Ekipler, kimlik kontrolleri sırasında, aralarında çok sayıda suçtan aranan cezaevi firarilerinin de bulunduğu 96 kişiyi gözaltına aldı.







Uygulama kapsamında denetlenen 51 mekana toplam 36 bin 885 lira idari para cezası uygulandı.



Eğlence mekanlarının yol güzergahları üzerinde de trafik ve asayiş uygulaması yapan ekipler, denetlenen 9 bin 327 araçtan 91'ine toplam 114 bin 373 lira cezai işlem uygularken, 10 araç ise trafikten men edildi. Uygulama kapsamında denetlenen 51 mekana toplam 36 bin 885 lira idariuygulandı.Eğlence mekanlarının yol güzergahları üzerinde de trafik ve asayiş uygulaması yapan ekipler, denetlenen 9 bin 327 araçtan 91'ine toplam 114 bin 373 lira cezai işlem uygularken, 10 araç ise trafikten men edildi.

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.