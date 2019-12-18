Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için devam eden arama çalışmalarında iki ceset bulundu.



Önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bir ceset bulundu. Cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı bildirildi.



Bursa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir" denildi.



Bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarında bir cesede daha ulaşıldı.







Aramaların 7'nci gününde Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere Vadisi'nde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.



1 ARALIK'TAN BERİ KAYIPLAR



İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.













