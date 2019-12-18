Uludağ'da bir kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'dan 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, Uludağ'a tırmanışa geçti.



İki dağcı bir süre sonra etkili olan siste, hava kararınca yollarını kaybetti. Mert Alparslan ve Efe Sarp'a ulaşamayan aileleri, akşam saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi.







İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. 7'nci günde Küreklidere mevkisinde Efe Sarp'a ait mont ve bere bulan ekipler, çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Küreklidere bölgesini didik didik arayan ekipler, 9'uncu günde de Alparslan ve Sarp'a ait olduğu belirlenen 2 adet baton buldu.







ARAMA ÇALIŞMALARI 17'NCİ GÜNÜNDE ACI HABER



1 Aralık'ta geldikleri Uludağ'da kaybolan Efe Sarp ve Mert Alparslan'ın arama çalışmalarında 17'nci güne girildi. Ekipler, çalışmalarını sürdürürken Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık bir kilometre yakınında bir ceset bulundu. Cesetle ilgili kimlik tespit çalışmasının başlatıldığı öğrenildi.







