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Sokak ortasında taciz kamerada!

Kütahya’da sokakta bir kadına tacizde bulunan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 17 Aralık 2019 Salı 23:18
Sokak ortasında taciz kamerada!
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Edinilen bilgiye göre, bir kadın polise, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yolda yürürken tacize uğradığı şikayetinde bulundu. 


Şikayet üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarından şahsın kimliğini belirleyerek çalışma başlattı. 

TUTUKLANDI

Şüpheli İ.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak : İHA
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PolisAtatürk Bulvarı

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