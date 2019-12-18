USD (Alış - Satış) : 5,90 - 5,91 EURO (Alış - Satış) : 6,57 - 6,58

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Temennimiz satış sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi yönünde olup kamu kaynakları ile şirket kurtarma planımız olmadığını ifade etmek isteriz'' dedi.

Eğitim / 18 Aralık 2019 Çarşamba 17:45
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji'nde görevli öğretmenler ve velilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk kabulde, öğretmen ve velilerin sorunlarını dinledi, bakanlığın çalışmalarını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı, o görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Sonlandırma işleminin yapılması halinde öğretmenlerimizin çok büyük bir problemle karşı karşıya kalacağı açık. Dersinin başında olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

Satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Yakın bir süre içerisinde satış yönüde bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri de alıyoruz. Temennimiz satış sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi yönünde olup kamu kaynakları ile şirket kurtarma planımız olmadığını ifade etmek isteriz. Yeni okul açılırken mali teminat zorunluluğu getirilecek.''

KOLEJİN YAKLAŞIK 80 BİN ÖĞRENCİSİ BULUNUYOR

Yaklaşık 80 bin öğrencisi bulunan Doğa Koleji'nde eylül ayından bu yana maaş krizi yaşanıyor.

Maaşlarını alamayan öğretmenler Türkiye'nin farklı illerinde derslere girmeme, iş bırakma gibi çeşitli eylemler düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bugün çocukları Doğa Koleji'nde okuyan velileri temsilen gelen grubu kabulünün ardından bir açıklama yapacağını söylemişti.

Milli Eğitim Bakanlığı da, 7 Aralık'ta maaş krizine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

ÖğretmenlerÖğretmenİş BırakmaMilli Eğitim Bakanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı