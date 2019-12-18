Kıbrıs uçağında panik anları

Kıbrıs'a hareket etmek üzere piste doğru giden bir uçakta sabah saatlerinde panik yaşandı. Pegasus Havayollarına ait uçakta bulunan bir kadın yolcu, “Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var” dedi.



Kadın uçakta gerginliğe sebep olurken, şahsı görevliler ve uçaktaki diğer yolcular durdurmaya çalıştı.



O anlarsa uçaktaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaynak : İHA

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