Kanal İstanbul için tarih belli oldu!

Ankara'da bir otelde düzenlenen ve sektör temsilcilerinin katıldığı programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ülkelerin gelişiminde en önemli bileşenlerden birinin inşaat sektörü olduğunu belirterek, “Ülkelerin gelişiminde en önemli bileşenlerden biri hiç şüphesiz inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü, kalkınma sürecindeki Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biridir. Çimento, seramik, mobilya, cam sanayi ve lojistik gibi örneklendirilebilecek 150 yan sektörü beslemektedir. Bu nedenle doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiye katkı sağlayan inşaat sektörü, ülkemiz ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahiptir” diye konuştu.



Etrafa baktıklarında, Türkiye'nin kalkındığını, geliştiğini, güzelleştiğini hep birlikte fark ettiklerini ifade eden Bakan Turhan, “Binlerce kilometre uzayan yolları, açılan tünelleri, yükselen köprüleri, binaları, limanları, demiryollarını, sosyal yaşam alanlarını görüyoruz. Tüm bunlar Türkiye'nin çehresini değiştiren birer abide olarak can buldular. Bunlarda sizin emeğiniz var. Bu ülkeye eser kazandırıyorsunuz, iz bırakıyorsunuz. Tüm bu hizmetler, milletimizin gururlanmasına ve kendine olan özgüveninin artmasına vesile oluyor. Bu yüzden sadece bir bina, köprü, yol ya da tünel değil, bu aziz milletin umutlarını ve istikbalini inşa ettiğimizi unutmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.







“ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI OLARAK YAKIN TARİHİN EN ÖNEMLİ ULAŞIM ALTYAPI PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRDİK”



Son dönemde Türkiye'de hem inşa sektörü hem de ulaşım ve iletişim altyapısı açısından çok önemli ve büyük gelişmeler yaşandığını aktaran Bakan Turhan şunları kaydetti:



“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yakın tarihin en önemli ulaşım altyapı projelerini hayata geçirdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri başarıyla bitirerek hizmete verdik. Binlerce kilometre bölünmüş yol, otoyol ve yüksek hızlı tren hatlarını kurduk. Onlarca yeni havalimanı inşa ettik. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki; biz bu yatırımları sadece yol olsun, köprü olsun, fabrika olsun diye ya da seçim malzemesi olsun diye yapmıyoruz. Ortada büyük bir resim var; Güçlü ve büyük Türkiye resmi. Tüm yatırımlar ve ortaya çıkan eserler tek tek bu resme vurulan fırça izleridir. Her adımımızı, atalarımızdan miras kalan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla atıyoruz. ‘Hizmet eden izzet bulur' diyoruz. Bu zorlu coğrafyada, milletimiz gibi devletimizi de payidar kılmaya mecburuz. Sıradan bir millet olmadığımız gibi sıradan bir devlet de olmamalıyız. Sıradan olmuş olsaydık, bizi bir kaşık suda boğarlardı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Tek hesaplarını, sıradan olmamız üzerine yapıyorlar. Biz de onların bu hesabını, onların beklemediği yani sıradan olmayan adımlar atarak bozuyoruz. İşte terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyinde yürütmüş olduğumuz operasyonlar, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz, Libya'yla yapmış olduğumuz anlaşma, S-400 füzeleri almamız, bunları yapmak zorundaydık. Bizim için olan biteni seyretme dönemi artık geride kalmıştır. Çünkü, dünyanın düzeni artık öyle dönmüyor. Uluslararası düzen çatırdıyor. Uluslararası ticarette, ilişkilerde kopan fırtınaları hepimiz izliyoruz. Kopan fırtına herkesi etkileyecektir, etkiliyor da, işte bu fırtınadan güçlü milletler ve güçlü devletler en az zayiatla çıkacaklardır. Hamdolsun güçlü bir milletiz ve güçlü bir devletimiz var. Bunu da son 17 yılda ülkemizde sağlanan ekonomik ve siyasi istikrar sayesinde ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu bilinç ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Omuzlarımızdaki yükün ve sorumluluğun farkındayız. Bu milletin birer evladı olarak, sizleri de bu mücadelenin parçası olarak görüyoruz. Hep birlikte elbirliği ve güç birliği ettiğimiz müddetçe, Allah'ın izniyle sinsi tuzakları boşa çıkarmaya, şer odaklarını dağıtmaya devam edeceğiz.”







“KANAL İSTANBUL'UN TÜM HAZIRLIKLARI BİTMEK ÜZERE, İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ YIL YAKINDA KAZMAYI VURACAĞIZ”



“Bizim işimiz ülkemiz için üretilen iş ve aşın ulaşım ve haberleşme alanındaki altyapısını oluşturmak” diyen Bakan Turhan, “Bugüne kadar bu konularda önemli mesafeler aldığımız ortada. Tabiri caizse ezberleri bozduk, hayalleri gerçek yaptık. Hayallerin gerçek olması herkesi sevindirirken, ezberleri bozulanlardan bugüne kadar çok da iyi şeyler duymadık. Bunu çok da önemsemiyoruz açıkçası. Çünkü biliyoruz ki önyargıları, ezberleri bozmak, atomu parçalamaktan daha zor. Ama olayın bir de şu yönü var. Hayata ezberleri üzerinden bakanlar, dünya ölçeğinde ses getiren her projemizi, her eserimizi engelleme girişiminden de geri durmadılar. Marmaray'da bunu gördük. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, İstanbul Havalimanında bunları gördük. Şimdi de Kanal İstanbul projemizde bunu görüyoruz. Biliyorsunuz, İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere, inşallah önümüzdeki yıl yakında kazmayı vuracağız. Ancak ezberciler yine sahnede. Kanal İstanbul olursa, ‘şöyle sakıncaları var, deprem olur, şu olur, böyle zarar görür' Bu gibi söylemlere kulak asmıyoruz. İşi, depremle irtibatlandıranlar ‘Kanal İstanbul deprem hatlarını tetiklermiş' diyenler, tam bir kara mizah uyguluyorlar. Bir kısmının derdi çok daha başka, dertleri aslında samimi eleştiri değil. Dertleri siyasi prim elde etmek. Geçmişte, bunun birçok örneğini gördük. Siyaset ufukları da pratikleri de AK Parti hükümetlerinin eserlerini kötülemek üzerine kurulu, bunlar ne derse desinler, biz işimize bakacağız. İşimiz, milletimizin aşını çoğaltmak, yollarını aydınlatmak, yarınlarına güvenle çıkmasını sağlamaktır. Yapacak çok işimiz var. Hep birlikte bunları gerçekleştireceğiz inşallah. İnşaat sanayi bizim dönemimizde altın çağını yaşadı, yaşıyor. Önünüzü açmaya, projeler ortaya, ufkunuzu genişletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.





Kaynak : İHA

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