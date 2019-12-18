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İçişleri Bakanlığınca 4 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Bulanık Belediye Başkanı Topçu, Varto Belediye Başkanı Baytaş ve Erentepe Belediye Başkanı Kesik "terör örgütü propagandası yapmak", Urla Belediye Başkanı Oğuz ise "Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan görevden alındı.

Yaşam / 18 Aralık 2019 Çarşamba 08:05
İçişleri Bakanlığınca 4 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, 3 belediye başkanını 'terör örgütü propagandası yapmak', bir belediye başkanını ise 'Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak' suçundan görevden aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve gözaltı süreci devam eden Muş'un Bulanık ilçesi Belediye Başkanı Adnan Topçu ile Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve gözaltı süreci devam eden Muş'un Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik görevden alındı.

FETÖ'den tutuklanmıştı

'FETÖ'ye üye olma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz görevinden uzaklaştırıldı.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı Varto Belediyesine, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi Bulanık Belediyesi ile ilçeye bağlı Erentepe Belde Belediyesine ve Urla Kaymakamı Önder Can Urla Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirildi.

Kaynak : AA

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