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HDP'li başkan tutuklandı!

Muş'un Bulanık ve Varto ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklandı

Siyaset / 18 Aralık 2019 Çarşamba 22:39
HDP'li başkan tutuklandı!

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve meclis üyesi Eylem Saruca, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve meclis üyesi Mahmut Yalçın ile Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDILAR

Bulanık Belediye Başkanı Topçu ve Varto Belediye Başkanı Baytaş 'terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler Kesik, Saruca ve Yalçın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adli KontrolErentepeMeclis ÜyesiCumhuriyetBelediye Başkanı

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