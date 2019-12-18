BM'den mültecilere 7,7 milyar dolar!

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde dün başlayan ve Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Kosta Rika, Etiyopya ve Almanya'nın eş başkanlık yaptığı forum sona erdi.



BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, Dünya Bankası Grubu tarafından mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan ülkelerde özel sektörün desteklenmesi ve yeni iş imkanları oluşturulması için 4,7 milyarı aşkın taahhütte bulunulduğu belirtildi.



Açıklamada, Inter Amerikan Kalkınma Bankasının 1 milyar dolar taahhütte bulunduğu, bunlara ek olarak da pek çok farklı ülke ve foruma katılan diğer paydaşların mültecilere ve ev sahibi topluluklara 2 milyar doların üzerinde mali destek sözü verdiği kaydedildi.







Dünya genelinde 25,9 milyon mültecinin olduğu vurgulanan açıklamada, 'Özel sektör, zorla yerinden edilmiş kişiler için şimdiye kadarki en geniş kapsamlı taahhütte bulundu.' ifadesi yer aldı.



Açıklamaya göre, böylelikle forumdaki toplam bağış taahhüdü 7,7 milyar doları aşmış oldu.



Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, TSİ 21.30'da basın toplantısı düzenleyerek Küresel Mülteci Forumu'ndaki taahhütlere ilişkin son bilgileri paylaşacak.



Grandi, dün düzenlediği basın toplantısında forumun BMMYK tarihinde düzenlenen en büyük etkinlik olduğunu kaydetmişti.







Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre'nin ev sahipliğinde 17-18 Aralık'ta düzenlenen foruma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine eş başkan olarak katılmıştı.



Mültecilere yönelik tarihte ilk kez düzenlenen forumda farklı ülkelerden mülteciler, hükümet ve devlet başkanları, uluslararası kurumlar, kalkınma örgütleri, iş dünyasından liderler, sivil toplum kuruluşu ve insani yardım kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 3 bin delege yer almıştı.



Kaynak : AA

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