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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Servet Demir olduğu belirlendi.

Güncel / 17 Aralık 2019 Salı 15:32
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince yapılan operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu "Karker Deşti" kod adlı Servet Demir olduğu tespit edildi.

Kaynak : AA

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Jandarmaİl Jandarma Komutanlığı

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