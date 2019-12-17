USD (Alış - Satış) : 5,86 - 5,87 EURO (Alış - Satış) : 6,53 - 6,54

Sisi'den küstah açıklama!

Mısır'da yönetimi kanlı bir darbeyle ele geçiren Sisi, Türkiye'nin Libya'yı kontrol etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Dünya / 17 Aralık 2019 Salı 19:49
Sisi'den küstah açıklama!

Mısır'daki kanlı darbenin ardından Mursi'nin koltuğunu ele geçiren Abdulfettah es Sisi, İsrail ve Amerika ile ilişkilerini üst düzeye çıkardı.

Mısır'ı, İsrail'in talimatlarıyla hareket eden bir ülke konumuna getiren Sisi, Türkiye'ye karşı küstah açıklamalarının arasına bir yenisini daha ekledi.

'MISIR İÇİN ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya Türk askeri gönderebileceğini söylemesi üzerine açıklama yapan Sisi, 'Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyeceğiz. Bu, Mısır için bir ulusal güvenlik meselesidir.' ifadelerini kullandı.


İsrailLibyaTürkiyeMısırRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı