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Rus bombardıman uçağı acil iniş yaptı

Rusya’da bir Tu-22 bombardıman uçağı motor arızası nedeniyle Astrahan bölgesine acil iniş yaptı.

Dünya / 17 Aralık 2019 Salı 15:47
Rus bombardıman uçağı acil iniş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir Tu-22 bombardıman uçağı tatbikat sırasında motorunun arızalanması nedeniyle ülkenin güneyinde yer alan Astrahan bölgesine acil iniş yaptı. Yapılan açıklamada, uçağın güvenli bir şekilde yerleşim yeri dışına iniş yaptığı ve mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi. Uçuş sırasında uçakta bomba bulunmadığı ve mürettebatın deneyimi sayesinde herhangi bir hasar veya yaralanma meydana gelmediği ifade edildi. Kaynak : İHA

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Savunma BakanlığıTatbikatRusya

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