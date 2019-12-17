Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yasa teklifi Meclis'te!

Yeniden yapılan güvenlik soruşturması sonucunda idarece dava konusu işlem kaldırılarak, ilgili kişinin atanmasına karar verilmesi durumunda, bu konudaki işlem idare tarafından 7 gün içinde mahkemeye ve ilgiliye bildirilecek. İlgili kişinin atanmamasına karar verilmesi durumunda, bu husus idare tarafından yedi gün içinde mahkemeye ve ilgilisine bildirilecek.



Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, geri bırakılmasına karar verilen davalarda, altı aylık süre içinde idarece bildirimde bulunulmayan hallerde, mahkemece bu sürenin dolduğu tarihten itibaren kaldığı yerden davaya devam edilecek.



Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını değerlendirme komisyonları yapacak. İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında da güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak. Bu kişilerin “Anayasaya ve devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, bu örgütlere yardım etmemek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamak ya da kullandırmamak, bu örgütlerin propagandasını yapmamak” ilke ve kuralı aranacak.



Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği bulunup bulunmadığı ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığına bakılacak. Kamu hizmeti ve görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak veri, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kamu kurumu bünyesinde kurulan “Değerlendirme Komisyonuna” iletilecek. Komisyon verilerin güvenliğinden sorumlu olacak. Komisyon kararlarını tamamlandıktan sonra iki yıl içinde bu verileri silecek veya yok edecek. Dava açılmışsa bu veriler silinmeyecek.