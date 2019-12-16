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CHP'li başkan FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li Ural belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı.

Siyaset / 16 Aralık 2019 Pazartesi 23:25
CHP'li başkan FETÖ'den tutuklandı!
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Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Urla Belediye Başkanı Oğuz, savcıya ifade verdi.

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı.

Şüpheli Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı.

İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.


AÇIKLAMA YAPTI

Oğuz sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamasında, "Bu yol çıkarken "Kendimi ve ailemi sizlere emanet ediyorum" demiştim. Ailem önce Allah'a sonra sizlere emanet. Vatanım, Bayrağım, Cumhuriyetim ve Mustafa Kemal Atatürk hepimize emanet. Biraz beni özleyeceksiniz ama ben sizleri çok özleyeceğim. Kalın sağlıcakla..." ifadelerini kullandı.
 

Sosyal MedyaFetö Terör ÖrgütüBelediye Başkanı

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