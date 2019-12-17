Asgari ücrette kritik toplantı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 14'de başlayacak.



Üçüncü toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.



Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.



Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin bir işçinin gıda harcaması rakamını paşlaşması bekleniyor.



Asgari ücret tespit komisyonu, ilk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ikinci toplantısını ise 10 Aralık'ta Türk-İş'te gerçekleştirmişti.