USD (Alış - Satış) : 5,86 - 5,87 EURO (Alış - Satış) : 6,53 - 6,54

Asgari ücrette kritik toplantı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü toplantısını yapacak. Toplantıda, TÜİK temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

Ekonomi / 17 Aralık 2019 Salı 11:03
Asgari ücrette kritik toplantı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 14'de başlayacak.

Üçüncü toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin bir işçinin gıda harcaması rakamını paşlaşması bekleniyor.

Asgari ücret tespit komisyonu, ilk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ikinci toplantısını ise 10 Aralık'ta Türk-İş'te gerçekleştirmişti.

Sosyal HizmetlerAsgari Ücret10 AralıkTürkiye İstatistik KurumuTürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı