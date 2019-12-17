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Antalya'da bir bankada silahlı soygun girişimi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

3. Sayfa / 17 Aralık 2019 Salı 10:13
Antalya'da bir bankada silahlı soygun girişimi
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Özel harekat polisleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi. Bankanın bulunduğu cadde araç ve vatandaşların geçişine kapatıldı.

Şüpheli tarafından çalışanları dışarıya çıkarılan bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Zanlının, bankanın güvenlik görevlisini rehin aldığı öğrenildi.

Zanlı gözaltına alındı

Bankaya giren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilen zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : AA

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