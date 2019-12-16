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Türkiye'den KKTC'ye inen ilk İHA Doğu Akdeniz'deki görev uçuşuna başladı

Türkiye'nin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında konuşlu insansız hava aracı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitkale Havaalanı'na ulaştı. İHA, Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşuna başladı.

Dünya / 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:26
Türkiye'den KKTC'ye inen ilk İHA Doğu Akdeniz'deki görev uçuşuna başladı
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KKTC Geçitkale Havaalanı'nın insansız hava araçları (İHA) ile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçan Bayraktar TB2 tipi İHA, saat 10.00'da indi.

İlk görev uçuşuna başladı

KKTC Geçitkale Havaalanı'na saat 10.00'da varan Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görev uçuşuna başladı.

Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşunun, yaklaşık 10 saat sürmesi öngörülüyor.

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı.

KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.
Kaynak : AA

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