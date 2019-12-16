Patronlar 2020 asgari ücret teklifini açıkladı

2020 asgari ücreti belirlemek için yarın üçüncü kez masaya oturulacak. İşçileri temsil eden Türk-İş'ten sonra patronları temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan da (TİSK) asgari ücret önerisi geldi.



Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan bir TİSK yetkilisinin asgari ücret 2020 yılı için yüzde 12, yani bu yıl sonu beklenen enflasyon oranı kadar zammın makul olacağını belirtti.



Asgari ücret görüşmleri devam ederken işveren yani patron tarafı şuanda 2 bin 20 TL olan asgari ücretin 2020'de en fazla 2 bin 262 TL olmasını istiyor. Bu da ilave 100 lirası devletten olmak üzere 242 liralık artışa karşılık geliyor.



İŞÇİLER 2 BİN 578 LİRA OLMASI İSTİYOR



Asgari ücret görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liranın altındaki hiç bir teklifi kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. 2020'de geçerli olacak asgari ücret için görüşlerini paylaşan TİSK temsilcisi, önümüzdeki yıl asgari ücrete yüksek bir zam olmayacağını, bunun için önlerinde 3 kuvvetli neden bulunduğunu söyledi. TİSK temsilcisi, '3 kuvvetli neden' olarak ise; işsizliğin rekor düzeye ulaşması, yakın zamanda seçim olmaması ve kayıt dışılığın artmasını gösterdi.



PATRONLAR YÜZDE 12 İSTİYOR



TİSK temsilcisi, '2020 için kafanızdan geçen asgari ücret nedir? Örneğin, bu yıl sonu için tahmin edilen yüzde 12'lik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı kadar bir zamma nasıl bakıyorsunuz?' sorusuna, 'Yüzde 12'lik bir zam, ancak devletin asgari ücrete sağladığı 100 liralık desteğin 200 liraya çıkarılması şartıyla makul karşılanabilir. Yani 2 bin 262 liralık bir asgari ücret 200 liralık destekle uygun olabilir. Devletin asgari ücrete desteği yıllardır hiç değişmedi, hep 100 lirada kaldı. Destek 200 liraya çıkarılmazsa yüzde 12 gibi bir zam işveren için de işsizler için de ülke için de iyi olmaz' yanıtını verdi.



'ASGARİ ÜCRET REKOR DÜZEYDE ARTARSA İSSİZLİK ARTAR'



TİSK temsilcisi, asgari ücrete yüksek zam yapılmasını engelleyecek nedenleri şöyle açıkladı:



'Asgari ücret beklentilerimizin üzerinde artarsa rekor düzeydeki işsizlik yeni rekorlar kırabilir. Özellikle Anadolu'daki işverenler bu ücretleri kaldıramaz ve ne yazık ki işsizler ordusuna yeni işsizler eklenir. (En son ağustos itibarıyla dar anlamda 4 milyon 650 bin, geniş anlamda 9 milyon 136 bin işsiz var.)



2015'ten bu yana iki genel, bir yerel, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bir halk oylaması olmak üzere neredeyse her yıl bir-iki seçim yapıldığı için asgari ücret TÜFE'nin çok üzerinde arttı. Yakın bir zamanda seçim yok. Bu nedenle de 2020'de yüksek zam beklemiyoruz. (2015 Aralık'tan Kasım 2019'a kadar olan dönemde asgari ücret artışı yüzde 102, TÜFE artışı yüzde 62.2 oldu)



Kayıt dışı istihdam hızla artarken, zam makul seviyeyi aşarsa kayıt dışılık daha da artar, insanlar daha düşük ücretlere kayıt dışı çalışmak zorunda kalabilir. (Kayıt dışı istihdam son 1 yılda 2.1 puan artarak yüzde 36.1'e çıktı)'





