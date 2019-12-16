Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı

Bakırköy’de 12 Aralık günü İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmış, mesaja sinirlenen alt komşusu 2 oğlu ile birlikte yukarı çıkarak Karaduman’ı darp etmişti. Kavgaya ilişkin görüntülere ulaşılarak incelenmesi ve dosyaya eklenmesi üzerine komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu savcılık talimatıyla dün gözaltına alınmıştı. Bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak : İHA

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