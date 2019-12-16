Bakanlıktan Kanal İstanbul açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesinin güzergahını belirlediklerini, proje ve planlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapımına başlanacağını söyledi.



"PROJENİN FİZİBİLETESİNİ EN İNCE AYRINTISINA KADAR YAPTIK"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, TBMM Genel Kurulu'nda Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. "İstanbul'a alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul'un güzergahını belirledik." diyen Bakan Turhan, "Proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız. Bu konuyla alakalı doğrudan bilgiye sahip olmayan kişilerin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz. Ancak kimsenin şüphesi olmasın, projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık" ifadelerini kullandı.



4 PROJENİN YATIRIM BEDELİ 109 MİLYAR 820 MİLYON LİRA



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şu ifadeleri kullandı:



Karayollarında yap işlet devret modeliyle yaptığımız 4 projenin yatırım bedeli 109 milyar 820 milyon lira. Bu projeler için ödediğimiz toplam garanti ise 9 milyar 640 milyon lira.



"PROJE 6-7 YILA BİTER"



Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Nereden baksanız tabi ki en az bir 6 - 7 yılı bulur. Ama her şeyiyle çok çok farklı, müstesna güzelliklere sahip ve dünyada adından bahsettirecek olan bir proje. 42 kilometre Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacak ve kısaltıyor tabi ki bir çok şeyi de. Bu açıdan bir güzelliği de var." ifadelerini kullanmıştı.



İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A KANAL İSTANBUL YANITI



Saraçhane'deki başkanlık makamında gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın Kanal İstanbul açıklamaları ile ilgili olarak, "Türkiye'nin çözüm bekleyen başka konuları var. Bu ülkenin işsizliği var. Bu şehrin deprem sorunu var. 'Çözeceğiz' deyip -cek'le -cak'la zaman geçiremeyeceğimiz sorunlar bunlar. Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ki 20 yıl geçti zaten. Bu kadar zaman sonra biz hala 50 bin yapıya riskli bina diyorsak konu bunlar. Kanal İstanbul iş değil, bir katliam. Milli sermayenin harcanacağı milli konular var." ifadelerini kullandı.