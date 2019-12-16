Bakan Pakdemirli'den at eti ithalatı sorusuna cevap

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM’de, Sudan’dan at eti ithalatına ilişkin soruya cevap verdi. Bakan Pakdemirli, “Niye? Böyle bir talep mi varmış? Bu konular teknik konular. Bu konularda teknik bilgiye sahip olmadan yorumlar yapıyorlar, bunları doğru bulmuyorum. GTİP diye bilinen yurt dışında HS denilen genel tarif vardır her ürün grubuyla ilgili. At, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye’nin ithal eteği at, eşek, domuz eti yoktur” değerlendirmesini yaptı. Kaynak : İHA

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