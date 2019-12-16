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AA Hablemitoğlu'nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında yer alan görüntülerde, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmeden kısa süre önce süpermarkette alışveriş yaptığı anlar yer alıyor.

Güncel / 16 Aralık 2019 Pazartesi 18:09
AA Hablemitoğlu'nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaştı
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Anadolu Ajansı , Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikast sonucu öldürülmesinden hemen önceki görüntülere ulaştı.

Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin yakınlarında alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntüleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın dosyasında bulunuyor.

Görüntülerde Hablemitoğlu, süpermarket arabasıyla reyonlar arasında alışveriş yaparken görülüyor.

Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kaynak : AA

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