Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 11



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 15



İzmir: Parçalı bulutlu 19



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 21



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 19



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 13 Kaynak : İHA

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