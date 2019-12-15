Pelin Batu, Mansur Yavaş'ı övmek isterken rezil oldu

Tanınmış sunucu, yazar Pelin Batu sosyal medyada Mansur Yavaş'ı övmek isterken alay konusu oldu.



İsviçre Montrö'de düzenlenen yılbaşı etkinliklerini bir Twitter kullanıcısı tarafından 'Ankara Gölbaşı Teşekkürler Mansur Yavaş' notuyla paylaşıldı. Pelin Batu da bu görüntüleri paylaşarak 'Bazen küçücük bir şey hayatın büyüsünü hatırlatır...' yorumunu yaptı.



'GÖLBAŞI, ANKARA' CEVABINI VERDİ



Batu bir başka kullanıcının 'Bu yer neresi bilginiz var mı?' sorusuna ise 'Gölbaşı, Ankara' cevabını verdi.



İşte o tweet;





