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Pelin Batu, Mansur Yavaş'ı övmek isterken rezil oldu

İsviçre'nin Montrö şehrinde çekilen görüntüler sosyal medya platformu Twitter'da Ankara Gölbaşı diye paylaşıldı. Mansur Yavaş'a yapılan övgülerin ardından Pelin Batu da görüntüleri Ankara diye paylaşınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Televizyon / 15 Aralık 2019 Pazar 21:30
Pelin Batu, Mansur Yavaş'ı övmek isterken rezil oldu

Tanınmış sunucu, yazar Pelin Batu sosyal medyada Mansur Yavaş'ı övmek isterken alay konusu oldu.

İsviçre Montrö'de düzenlenen yılbaşı etkinliklerini bir Twitter kullanıcısı tarafından 'Ankara Gölbaşı Teşekkürler Mansur Yavaş'  notuyla paylaşıldı.  Pelin Batu da bu görüntüleri paylaşarak 'Bazen küçücük bir şey hayatın büyüsünü hatırlatır...' yorumunu yaptı. 

'GÖLBAŞI, ANKARA' CEVABINI VERDİ

Batu bir başka kullanıcının 'Bu yer neresi bilginiz var mı?' sorusuna ise 'Gölbaşı, Ankara' cevabını verdi.

İşte o tweet;


GölbaşıPelin BatuYılbaşıTürkiyeİsviçre

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