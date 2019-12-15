Hamile eşini öldürmüştü cezası belli oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 aylık hamile eşini öldüren Barış Alkan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



İnşaat işçisi Barış Alkan, 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan'ı, 30 Mayıs 2018'de bıçaklayarak öldürdü. Olay anında kendisine engel olmak isteyen annesini de bıçakla yaraladı.



Hamile Sezen Alkan'ın 33 haftalık bebeği ameliytla kurtarıldı.



'İNDİRİMSİZ' MÜEBBET İSTEMİ



Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Alkan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Sanık, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan iki kadın üye hakimin oy çokluğu ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



İyi hal indirimi de uygulanmadı.



MAHKEME BAŞKANI'NDAN KARŞI GÖRÜŞ



Mahkeme Başkanı meslektaşlarının bu görüşüne karşı çıkarak, Barış Alkan'a haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini bildirdi.