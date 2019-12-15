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Fransa'da sel felaketi: 2 ölü

Fransa’nın güneybatısında şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dünya / 15 Aralık 2019 Pazar 09:57
Fransa'da sel felaketi: 2 ölü
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Fransa’nın güneybatı bölgelerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlar sel felakete neden oldu. Pyrenees-Atlantique’de 70 yaşındaki bir kişi aracının üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Lot-et-Garonne bölgesinde de 76 yaşındaki bir adam ise sel sularına kapılıp boğuldu. Ağaçların araçların üzerine devrilmesi nedeniyle 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Elektrik firması Enedis tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 40 bin evin elektriksiz kaldığı ifade edildi. Şirket arıza ve hasarın giderilmesi için 2 bin çalışan görevlendirdi.

Sel sonucu çok sayıda ev ise sular altında kaldı. Sel felaketi nedeniyle Fransa’nın 11 bölgesinde turuncu alarm verildi.

Kaynak : İHA

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