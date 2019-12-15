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Cuma namazında bıçaklı saldırıya uğrayan adam öldü

Yozgat’ta, cuma namazı için gittiği camide bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesine yenik düşen kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

3. Sayfa / 15 Aralık 2019 Pazar 14:51
Cuma namazında bıçaklı saldırıya uğrayan adam öldü

Yozgat'ta cuma namazı için Çapanoğlu Büyük Cami'ne giden 35 yaşındaki adam, bıçaklandı.

Cami cemaatinin engel olamadığı zanlı ise o sırada namaza gelen bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Cuma namazı esnasında boynundan bıçakla ağır yaralanan Yakup Bulut ise kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Bulut için bugün öğle namazını müteakip Çapanoğlu Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

YÜZLERCE KİŞİ KATILDI
Cenaze törenine Bulut'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yakup Bulut'un cenazesi Taşocağı mezarlığında toprağa verildi.



Kaynak : İHA

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YozgatCenazeCuma Namazı

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