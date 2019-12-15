Af bekleyenlere müjdeli haber

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Beyaz TV'de yayınlanan sunuculuğunu Pınar Işık Ardor'un yaptığı 7. Gün programına konuk oldu.



Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Enginyurt Af bekleyenlere müjdeli bir haber verdi.



'Türkiye'nin gündeminde ceza indirimi gibi bir mevzu yok iken, Türkiye ceza indirimini hiç bir şekilde tartışmazken, MHP Türkiye'nin gündemine ceza indirimini getiren bir partidir' diyen Cemal Enginyurt 'MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın verdiği kanun teklifi sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de arkasında duruşuyla ceza indirimi TBMM'ye bir kanun teklifi olarak verildi. Türkiye'nin gündemine getirildi' dedi.



Şimdi gelinen noktada AK Parti'nin, Adalet Bakanı da dahil olmak üzere çalışmaları olduğunu söyleyen Cemal Enginyurt, iktidar partisi de, 'benim de bir teklifim var. Ben de bir teklif hazırlıyorum' diyor. MHP Genel Başkanı da Buyrun teklifinizi hazırlarlayın, sayınız da yetiyor zaten 290 vekiliniz var. Buyrun Meclis'e getirin bir an önce yasalaşsın' dedi ifadelerini kullandı.



OCAK AYINDA GÜNDEME GELECEK



Şimdi bu AK Parti tarafından hazırlanıyor. Bütceden sonra Ocak ayında veya hemen sonrasında gündeme gelecek. Biz zaten karşı değiliz ki bize niye hakaret ediyorlar? Bize niye saldırıyorlar? MHP ben teklifi reddediyorum, gelecek teklife ret oyu vereceğim demiyor ki. MHP sadece ben kendi teklifimi askıya aldım diyor. AK Parti'nin teklifine açığız diyor. Ortak bir noktada buluşulacak.